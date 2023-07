Tindakan Boy William Kala Ayu Ting Ting dan Enji Baskoro Berseteru, Beri Peringatan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Boy William ikut buka suara terkait ihwal pedangdut Ayu Ting Ting dan mantan suaminya, Enji Baskoro.

Pria yang dikabarkan dekat Ayu Ting Ting itu malah memberikan peringatan pada Enji Baskoro.

Dia meminta Ayu Ting Ting tidak diusik kehidupannya.

Meski begitu, Boy William enggan ikut campur dengan masalah Ayu Ting Ting.

Apalagi masalah tersebut terkait mantan suaminya Enji Baskoro.

Bagi Boy William, bukan ranahnya untuk ikut campur dengan masa lalu Ayu.

"Gue nggak tau apa-apa, itu rumah tangganya dia," tegas Boy William, dikutip dari YouTube Indosiar, Rabu (26/7/2023).

Baca juga: Kalung Putri Anne Tegaskan Nasib Rumah Tangga Arya Saloka, Padahal Amanda Manopo Lepas Ikatan Cinta

Alih-alih mencampuri, Boy memilih mendoakan yang terbaik bagi ibu satu anak itu.

"Doain aja yang terbaik, apa pun itu yang terbaik untuk keluarganya," tambahnya.

Mantan tunangan Karen Vandela ini seolah mengingatkan Enji untuk tak mengusik Ayu.

"Tapi Ayu udah happy ya sekarang, jangan usik-usik lagi Ayu-nya, kasihan," tukas Boy.

Ia menegaskan akan terus mendukung Ayu.

"Aku doain yang terbaik aja selalu, pokoknya all the best for her. She is sweet girl, hari ini pun dia happy-happy aja. Her life is great, jadi nggak perlu ada yang distresin," tutup Boy.

Diketahui sebelumnya, Ayu sempat marah pada awak media karena menyinggung kerinduan Enji di depan Bilqis.