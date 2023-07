Briptu Tiara Jadi Lulusan Terbaik Akademi Kepolisian Turki, Presiden Erdogan Pun Titip Salam

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dengan badan tegap sambil tersenyum tipis, Briptu Tiara Nissa Zulbida mengulurkan tangannnya menyambut jabat tangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Jabat tangan keduanya disaksikan para petinggi kepolisian Turki.

Polisi Wanita (Polwan) asal Indonesia tersebut menjadi salah satu lulusan terbaik Akademi Kepolisian Turki atau Turkish National Police Academy (TNPA) setelah menjalani pendidikan dan latihan dua tahun. Diklat yang setara dengan Program Master itu diikuti 87 peserta dari 16 negara, termasuk tiga orang dari Indonesia.

Selain dara kelahiran Pasuruan, yang berdinas di Mapolda Jatim itu, peserta lain dari Indonesia yaitu Ipda Regina Setiawan dari Polda Kepri dan Bripka Hilman Lasmana dari Polda Jabar.

Briptu Tiara menduduki peringkat kelima lulusan terbaik dalam pelatihan tersebut. Atas prestasinya itu, ia didapuk menyampaikan pidato berbahasa Turki di depan Presiden Erdogan dan seluruh tamu hadiri dalam wisuda di TNPA, Ankara, Rabu (26/7).

Begitu mengetahui salah satu lulusan terbaik adalah warga Indonesia, dari video yang diunggah Instagram @humaspoldajatim, Presiden Erdogan terlihat menjabat tangan Briptu Tiara lebih lama seraya menitipkan salam untuk sahabatnya, Presiden Joko Widodo. Briptu Tiara pun terlihat percaya diri berbincang dengan Presiden Erdogan dalam bahasa Turki.

“Ini pertama kalinya anggota Polri memperoleh predikat lulusan terbaik. Keberhasilan ini merupakan prestasi Polri di Turki,” ungkap Kombes Pol Harviadhi Agung Pratama, Atase Polri di Ankara yang hadir pada acara wisuda tersebut dengan Duta Besar RI.

Dua hari setelah wisuda, Briptu Tiara dan rekan-rekan berkunjung ke Kedubes RI di Ankara. Mereka disambut Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu Muhamad Iqbal.

“Pesan persaudaraan yang dikirimkan oleh Presiden Erdogan kepada Presiden Jokowi menunjukkan hubungan kedua bangsa dalam dan mengakar. Indonesia mendapat tempat khusus di hati pemimpin dan masyarakat Turki sebagaimana pemimpin dan rakyat Turki juga memperoleh tempat spesial di hati orang Indonesia,” ucap Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal, Jumat (28/7).

Diklat di TNPA merupakan implementasi kerja sama kepolisian kedua negara yang semakin progresif yang tertuang dalam Memorandum of Intent (MoI) Technical Arrangement on Police Education and Training yang ditandatangani pada 2017.

Sebelum berkarier sebagai Polwan, Tiara bekerja sebagai karyawati sebuah bank swasta terkenal di Pasuruan. Saat menjadi Polwan, Tiara ditempatkan anggota Ditsabhara Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan Briptu Tiara merupakan salah satu Polwan Polda Jatim yang memiliki kecerdasan mumpuni dan kemampuan lebih di bidang bahasa asing.

Ajang pelatihan Akademi Kepolisian Turki, bukan misi Internasional pertama yang diemban Briptu Tiara. Beberapa tahun sebelumnya, ia juga pernah ditugaskan mengemban misi perdamaian UN Mission di Sudan, saat menjadi anggota Ditlantas Polda Jatim.

Kini, lanjut Kombes Dimanto, Briptu Tiara bertugas sebagai anggota Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim. (tribunnews)