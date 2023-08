Sikap Cakra Khan dan Putri Ariani Kala Sama-sama Lolos AGT 2023, Demi Nama Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putri Ariani dan Cakra Khan menjadi dua wakil Indonesia berhasil lolos audisi ajang pencarian Americas Got Talent atau AGT 2023.

Ternyata, lolosnya Cakra Khan juga disambut baik oleh Putri Ariani yang memang menyukai lagu-lagunya.

Ketika ditemui di Music TikTok Live di Cipayung Jakarta Timur, Jumat (4/8/20230), Putri menyebut Cakra sebagai sosok yang keren.

"I will support him all the way,” ujar Putri di music TikTok Live di wilayah Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (4/8/2023).

Menurut Putri, dirinya dan Cakra justru saling mendukung satu sama lain karena sama-sama membawa nama Indonesia di kancah internasional.

“Dan yang pasti Putri sama Cakra Khan kita berdua saling support dan kita berdua saling berjuang."

"Sama-sama berjuang membawa nama Indonesia,” lanjut Putri.

Terakhir, Putri memberi semangat untuk Cakra Khan.

“So semangat untuk kak Cakra Khan, I will support you,” tutur Putri.

Sebagai informasi, penampilan Putri Ariani di AGT 2023 sebelumnya mendapat banyak sorotan bukan hanya media dalam negeri, tetapi juga luar negeri.

Ini karena Putri berhasil mendapatkan 'golden buzzer' dari salah satu juri yang terkenal cukup pemilih, Simon Cowell.

Saat itu sosok Cakra Khan sempat dibanding-bandingkan dengan Putri, mengingat keberangkatan Cakra Khan ke AGT lebih banyak disorot dibandingkan Putri.

Namun saat itu Cakra Khan memberi jawaban bijak atas banyaknya cibiran netizen.

"Pertama, saya enggak pernah koar-koar saya ikutan (America's Got Talent), saya cuma bilang, saya emang ikutan audisi, terus saya minta doanya," ujar Cakra Khan dikutip dari akun TikToknya.