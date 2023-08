Doa Betrand Peto untuk Ruben Onsu yang Ultah, Kondisi Suami Sarwendah di Usia 40 Tahun Disentil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Ruben Onsu berulang tahun ke-40 hari ini, Selasa (15/8/2023). Sang anak, Betrand Peto memberikan kejutan spesial.

Di momen ulang tahun sang ayah, penyanyi bernama panggung Onyo itu juga beri ucapan khusus.

Ucapan tersebut disampaikan melalui akun instagram pribadinya, @betrandpetoputraonsu.

Putra berdarah Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini juga sampaikan doa dan harapannya untuk ayah Ruben.

Hal tersebut diketahui berdasarkan postingan instagram Onyo yang diunggah hari ini, Selasa (15/8/2023).

Onyo berharap agar sang ayah selalu diberikan kesehatan.

Memang, kesehatan Ruben belakangan menurun gegara mengidap penyakit langka berupa Empty Sella Syndrome (ESS).

Akibat penyakit tersebut Ruben harus menjalani berbagai terapi dan perawatan.

Beberapa bulan belakangan, Ruben terpantau tak pernah menguak kondisi asli kesehatannya lagi.

Ruben terpantau tetap beraktivitas seperti biasanya mulai dari syuting di TV hingga mengurus bisnis-bisnisnya.

Namun di hari ulang tahun sang ayah ini, Onyo berharap agar Ruben senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan.

Onyo juga berharap agar suami Sarwendah itu selalu mempertahankan karakternya yang selama kni jadi panutan untuk semua orang.

“Happy birthday ayahhh, di ulang tahun ayah yang ke 40 ini ayah harusss sehat terusss, haruss kuat dan tetep menjadi seorang panutan untuk onyo bahkan semua orang, because you are the greatest father that have loveee youuuu ayahhh, “ terang dalam caption, dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram @betrandpetoputraonsu pada Selasa (15/8/2023).

Tepat dini hari tadi, Onyo dan keluarga besar The Onsu memberikan kejutan khusus untuk Ruben.