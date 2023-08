Sejarah Menanti Messi, Cek Jadwal Live Streaming FC Cincinnati vs Inter Miami di US Open Cup 2023

Pemain depan Inter Miami, Lionel Messi merayakan gol ketiga timnya selama pertandingan putaran 32 Piala Liga antara Inter Miami CF dan Orlando City SC di Stadion DRV PNK di Fort Lauderdale, Florida, pada 2 Agustus 2023. Inter Miami akan bertanding melawan FC Cincinnati di semifinal U.S. Open Cup 2023. Jadwal FC Cincinnati vs Inter Miami adalah pada Kamis (24/8/2023) pukul 06.00 WIB yang tayang lewat Live Streaming TV Online Apple TV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejarah sudah menanti Lionel Messi saat Inter Miami bersua FC Cincinnati di laga semifinal U.S. Open Cup 2023.

Inter Miami akan bertanding melawan FC Cincinnati di semifinal U.S. Open Cup 2023.

Jadwal FC Cincinnati vs Inter Miami adalah pada Kamis (24/8/2023) pukul 06.00 WIB yang tayang lewat Live Streaming TV Online Apple TV.

Laga antara Inter Miami versus FC Cincinnati bakal dihelat di TQL Stadium, Cincinnati.

Menghadapi The Orange and Blue (begitu julukan FC Cincinnati), megabintang The Herons, Lionel Messi, bisa mengukir tiga sejarah baru dalam sepanjang kariernya.

Pertama, andaikata turun saat melawan FC Cincinnati, ini menjadi momen perdananya menghadapi FC Cincinnati.

Sebabnya, La Pulga untuk pertamanya kalinya akan bertanding melawan FC Cincinnati di sepanjang kariernya.

Kedua, jika mencetak satu gol saat melawan FC Cincinnati, maka La Pulga akan menjadi gol pertamanya ke gawang klub tersebut.

Pasalnya, itu adalah pengalaman perdananya untuk menjebol gawang The Orange and Blue.

Baca juga: Man City Dapatkan Pemain Pengganti Mahrez, Tetangga Man United Gaet Titisan Eden Hazard

Baca juga: Buangan Chelsea Memukau tapi Leao Cedera, AC Milan Sukses Menang, Ini Hasil di Pekan 1 Liga Italia

Ketiga, gol di atas juga akan membawa Messi ke sejarah lainnya.

Gol ke gawang FC Cincinnati yang diukir Messi menjadi gol pertamanya di kompetisi U.S. Open Cup 2023.

Peluang Messi untuk membuat gol ke gawang FC Cincinnati sangat terbuka lebar apabila melihat performa gacornya bersama Inter Miami dalam 7 laga terakhir.

Menurut catatan Transfermarkt yang dinukil BolaSport.com, Messi telah mengemas 10 gol dalam tujuh laga terakhir yang mana semua diukir di Leagues Cup 2023.

Pada laga pertama, La Pulga mencetak satu gol saat melakukan debutnya bersama Inter Miami dalam matchday 1 Grup South 3 melawan Cruz Azul pada 22 Juli lalu.