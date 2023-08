Pasokan Aman, Harga Ikan di Banjarbaru Stabil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ikan sebagai lauk makan menjadi kebutuhan harian di rumah tangga. Saat ini aneka jenis ikan di pasaran khususnya Banjarbaru, harganya masih terbilang stabil.

Menurut Syamsul, pedagang ikan di Pasar Palam, Banjarbaru, harga ikan tidak ada perubahan, masih berlaku harga seperti biasa.

"Pasokan maupun tangkapan relatif lancar, terutama ikan sungai, jadi harganya juga bertahan tidak naik juga tidak turun," ujarnya.

Ikan bandeng Rp 30 ribu/kg, ikan haruan sedang Rp55 ribu/kg, ikan nila Rp 38 ribu/Kg, ikan papuyu ukuran sedang Rp60 ribu/kg dan besar Rp80-90 ribu per kg.

Ikan patin Rp 30 ribu/Kg, tongkol Rp 40 ribu/Kg, cumi baby segar Rp 50 ribu/kg, ikan asin telang Rp 135 ribu/kg.

Hal sama dikatakan Romi, pedagang ikan, untuk saat ini beberapa jenis ikan stoknya aman dan harga juga stabil.

"Tidak ada masalah dalam hal harga maupun stok," katanya.

Mengenai harga daging ayam ras Rp 38 ribu per kilogram, per ekor kisaran Rp 45 ribu hingga Rp 55 ribu per ekor. (Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)