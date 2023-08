Chelsea Umumkan Pemain Baru Lagi, Bertukar Lionel Messi yang Bikin Gol Perdana di MLS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Chelsea telah mendapatkan Pemain baru lagi di bursa transfer. Dia meninggalkan MLS kala Lionel Messi datang.

Seolah bertukar dengan Lionel Messi yang meninggalkan Eropa, kiper Serbia Djordje Petrovic meninggalkan MLS demi Chelsea.

Chelsea telah menyelesaikan penandatanganan kiper Serbia Djordje Petrovic dari klub MLS New England Revolution.

ESPN melaporkan bahwa Petrovic akan datang dengan biaya transfer senilai hingga £14 juta ($18 juta), dengan biaya awal £12,5 juta ditambah tambahan £1,5 juta tambahan.

“Ini adalah langkah besar bagi saya dan selalu menjadi impian saya untuk bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia,” kata Petrovic, dikutip Minggu, (27/8/2023).

Djordje Petrovic meninggalkan New England Revolution ke Chelsea setelah kurang dari dua musim bersama klub MLS.

“Hari ini saya telah mencapai tujuan itu dan saya sangat bahagia. Bermain di Premier League adalah sesuatu yang sangat saya nantikan dan saya berharap bisa belajar banyak di Chelsea. Saya tidak sabar untuk bertemu semua orang dan bermain di Stamford Bridge," ungkapnya.

Petrovic, 23, pindah ke Stamford Bridge setelah Chelsea mengizinkan kiper Spanyol Kepa Arrizabalaga bergabung dengan Real Madrid dengan status pinjaman.

Klub Liga Premier juga mentransfer Édouard Mendy ke klub Saudi Al Ahli dan meminjamkan kiper muda AS Gabriel Slonina ke klub Belgia KAS Eupen musim panas ini.

Petrovic sekarang akan memberikan persaingan untuk Robert Sanchez di bawah mistar gawang.

"Kami sangat senang menyambut Djordje ke klub. Penampilannya di MLS pantas mendapatkan pujian dan pengakuan. Itu telah mempersiapkannya menghadapi tantangan bermain untuk Chelsea," kata direktur olahraga Chelsea Paul Winstanley dan Laurence Stewart.

"Djordje meningkatkan tim penjaga gawang yang sudah kuat. Kami menantikan untuk melihatnya bekerja di bawah arahan Mauricio Pochettino, pelatih kiper Toni Jimenez, dan staf tim utama lainnya musim ini," lanjutnya.

Petrovic bergabung dengan New England tahun lalu sebagai pengganti Matt Turner setelah transfer penjaga gawang USMNT ke Arsenal.

Dia segera memantapkan dirinya sebagai pengganti yang lebih dari mampu dan dinobatkan sebagai finalis penghargaan MLS Goalkeeper of the Year dan MLS Newcomer of the Year.