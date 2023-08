Ramai Artis Bercerai, Ini Ketentuan Talak dalam Islam Menurut Ustadz Khalid Basalamah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan ketentuan talak dalam Islam.

Ketentuan dalam Islam talak berada di tangan laki-laki atau suami, dipaparkan Ustadz Khalid Basalamah Allah menjadikan hal tersebut karena laki-laki cenderung menggunakan akal dalam berpikir dan bertindak.

Adapun jenis talak, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan jika sudah sampai pada talak ketiga maka tidak bisa lagi kembali, apabila ingin kembali ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan rumah tangga atau pernikahan, atau terputusnya hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga.

Para ulama sepakat membolehkan hukum perceraian dalam Islam, bahkan dalam keadaan tertentu perceraian menjadi wajib dilakukan.

Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan dalam syariat Islam perceraian atau memutuskan kata talak berada di tangan suami.

"Kalau cerai ada di tangan istri karena sedikit kecewa istri bisa dengan mudah mengatakan kata talak atau cerai," terang Ustadz Khalid Basalamah dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Khalid Basalamah Official.

Sebab itu, laki-laki harus menggunakan akalnya dengan baik, tidak boleh sembarangan mengucapkan kalimat cerai dengan istri.

Ada pendapat ulama mengatakan cerai tidak jatuh saat diucapkan dalam keadaan emosi berat, bukan hanya marah-marah biasa, membuat lalai dan sebagaimana maka ini belum jatuh talak.

Allah SWT berfirman dalam Alquran yang menyatakan talak hanya sampai dua kali yang diperkenankan untuk rujuk, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 229.

Surat Al-Baqarah Ayat 229

ٱلطَّلَ قُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَ نٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـ ًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو لَ ئِكَ هُمُ ٱلظَّ لِمُونَ

A - alāqu marratāni fa imsākum bima'r fin au tasrī um bi`i sān, wa lā ya illu lakum an ta`khuż mimmā ātaitum hunna syai`an illā ay yakhāfā allā yuqīmā ud dallāh, fa in khiftum allā yuqīmā ud dallāhi fa lā junā a 'alaihimā fīmaftadat bih, tilka ud dullāhi fa lā ta'tad hā, wa may yata'adda ud dallāhi fa ulā`ika humu - ālim n

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.