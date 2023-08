Tak Hanya untuk Sholat Fardhu Saja, Fungsi Masjid Dijabarkan Ustadz Khalid Basalamah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah menjabarkan fungsi mesjid sebagai rumah ibadah umat muslim tidak hanya digunakan untuk sholat.

Disampaikan Ustadz Khalid Basalamah, di zaman dulu Rasulullah SAW menerima tamu di mesjid, hal ini memberikan gambaran bagi umat muslim fungsi mesjid tidak hanya untuk sholat namun berfungsi luas.

Tak hanya itu di zaman Nabi Muhamamd SAW, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan di mesjid pula Nabi SAW sampaikan majelis ilmu atau dakwah.

Mesjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam, selain tempat ibadah mesjid juga dapat digunakan untuk pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

Mesjid sebagai rumah ibadah umat muslim memiliki ciri khas arsitektur yakni kubah. Berbentuk setengah lingkaran, kubah masjid biasanya berada di bagian tengah bangunan dimana di bawahnya adalah ruangan tempat beribadah para jemaah.

Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan di zaman Nabi Muhammad SAW mesjid berfungsi sangat luas tidak hanya untuk ibadah ritual.

"Beliau lebih banyak menyambut tamu di mesjid, menyampaikan majelis ilmu, sholat lima waktu, dan sholat Jumat," papar Ustadz Khalid Basalamah dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Khalid Basalamah Official.

Ustadz Khalid Basalamah menambahkan seringkali anak-anak ditahnik, anak yang baru lahir dibawa ke Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW mengunyah kurma dan disuapkan ke bayi tersebut, kemudian Nabi SAW doakan bayi-bayi tersebut.

Jadi seperti tempat pengumpulan bayi, di pagi hari para orangtuanya datang untuk minta anaknya ditahnik dan didoakan Rasulullah SAW.

"Begitu pula Nabi SAW menyambut tamu-tamu negara di mesjid, siapapun yang datang ke Madinah ingin bertemu Nabi Muhammad SAW selalu di mesjid," terang Ustadz Khalid Basalamah.

Pun juga ketika Nabi SAW membentuk pasukan, usai sholat kemudian duduk di pelataran mesjid mengumpulkan harta untuk jihad baru kemudian membentuk pasukan dan mengaturnya di depan mesjid.

Sehingga fungsi mesjid sangat besar, tak hanya seperti lingkup yang saat ini terlihat mesjid digunakan untuk adzan lalu sholat dan ditutup setelah itu, tak berfungsi maksimal.

"Bahkan ada sebagian mesjid yang terkunci ketika didatangi sehingga tidak bisa sholat,

padahal untuk sholat wajib, alasanya pengurus lagi kerja, ini rumah Allah SWT harusnya bisa terbuka setiap saat," ucap Ustadz Khalid Basalamah.

Meski demikian, salah satu fungsi di zaman Rasulullah yang juga masih ada hingga saat ini adalah majelis ilmu yang digelar di mesjid-mesjid.