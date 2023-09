Hasil dan Jadwal Liga Inggris Live Moji, SCTV, Streaming Vidio Man City, Chelsea, Arsenal vs MU

BANJARMASINPOST.CO.ID - West Ham mengklaim kemenangan ketiga berturut-turut dan memastikan setidaknya satu malam di puncak Liga Inggris dengan mengalahkan Luton 2-1 berkat sundulan Jarrod Bowen dan Kurt Zouma pada hari Jumat.

Berikut in hasil Liga Inggris malam tadi beserta jadwal Liga Inggris Pekan keempat yang seluruhnya Live Streaming TV Online Vidio dan sebagian Siaran langsung SCTV dan Moji TV.

Jadwal bola malam ini hingga Minggu besok ada Chelsea vs Nottingham Forest, Man City vs Fulham, Liverpool vs Aston Villa dan bigmatch Arsenal vs Manchester United.

Kembali ke Luton vs West Ham, Kenilworth Road menjadi tuan rumah pertandingan papan atas untuk pertama kalinya sejak 1991-92 musim sebelum Liga Premier didirikan tetapi Luton tidak dapat menandai kesempatan tersebut dengan mendapatkan poin pertamanya sejak promosi.

Bowen membawa West Ham unggul pada menit ke-37, menyambut umpan silang Lucas Paqueta yang dinilai sempurna dengan sundulan yang langsung mengarah ke kiper Thomas Kaminski dan melambung ke gawang.

Setelah juga mencetak gol di Bournemouth dan Brighton musim ini, penyerang Inggris ini menjadi pemain West Ham pertama sejak 1930-31 yang mencetak gol dalam tiga pertandingan tandang berturut-turut di kasta tertinggi.

Luton, yang kalah dalam dua pertandingan pembuka liga, bekerja keras tanpa memberikan banyak ancaman di lini depan dan semakin tertinggal pada menit ke-85 ketika Zouma mendapatkan dirinya bebas di tendangan sudut untuk menyundul umpan silang James Ward-Prowse.

Luton mencetak gol hiburan melalui bek tengah Mads Andersen pada menit kedua masa tambahan waktu.

West Ham mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingannya dan unggul satu poin dari Manchester City, yang memainkan satu pertandingan tersisa di kandang Fulham pada hari Sabtu.

Luton baru memainkan tiga pertandingan karena pertemuan kandangnya dengan Burnley yang dijadwalkan pada putaran kedua ditunda karena Kenilworth Road belum siap menjadi tuan rumah pertandingan tersebut.

Laga yang paling disorot tentu pertemuan Arsenal vs Manchester United di Stadion Emirates, Minggu (3/9/2023) pukul 22.30 WIB.

Saat ini Arsenal berada di peringkat ke-5 sedangkan Manchester United di peringkat ke-8 klasemen Liga Inggris.

Pada pertandingan terakhir, The Gunners terpeleset setelah ditahan imbang oleh Fulham dengan skor 2-2.

Sementara Setan Merah berhasil melakukan comeback dan menang atas Nottingham Forest dengan skor 3-2.