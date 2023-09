Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 SMP/MTs Hal 44 Kurikulum Merdeka, Merdeka’s School Parade

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut kunci jawaban dan penjelasan soal latihan Bahasa Inggris kelas 7 SMP/MTs kurikulum merdeka, halaman 44.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 44 akan membahas tugas Section 4 dalam Chapter 1 memuat soal terkait bacaan berjudul SMP Merdeka’s School Parade.

Kunci jawaban ini diharapkan bisa membantu siswa dan pendamping mengerjakan latihan halaman 44 Kurikulum Merdeka sesuai dengan buku Bahasa Inggris kelas 8.

Diharapkan siswa bisa mencari jawaban sendiri dari setiap soal yang disajikan.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 8 Halaman 44.

Inilah kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 SMP Chapter 1 section 4 halaman 44.

Section 4 - Viewing

b. The following are the photos of SMP Merdeka’s School Parade. Match the picture with a suitable paragraph.

Jawaban:

1. Picture 1

Paragraph 2:

In the beginning, as instructed, all participants lined up and started to march.

Then, they marched along the decided route passing some villages near SMP Merdeka.

The villagers were very excited to watch the parade pass their houses.