Wajah Bacaleg 2024 Mulai Bertebaran, Arief Budiman: Harus Dikemas untuk Dapatkan Suara

BANJARMASINPOST.CO.ID- Wajah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) 2024 sudah bertebaran dan berjejer memenuhi lokasi strategis untuk menarik simpati pemilik hak suara. Iklan politik itu dianggap lumrah oleh masyarakat karena memang waktunya makin dekat.

Namun political advertising mereka hampir identik, hanya untuk mejeng. Perlu ada inovasi melalui political advertising baik konvensional maupun digital.

“Apa yang saya tampilkan secara digital itu adalah genuinitas atau apa adanya diri saya. Sehingga saat dicitrakan dikembangkan dengan cara lebih luas itu akan long lasting (bertahan lama),” kata Politisi Kalsel Hj Ananda kepada Jurnalis Bpost Achmad Maudhody.

Dalam membahas political advertising, Tribun Series Suara Rakyat juga menghadirkan Arief Budiman Staf Pengajar Magister Manajemen Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Berikut petikan wawancara yang disiarkan di Instagram Banjarmasin Post, Youtube Banjarmasin Post News Video dan Facebook BPost Online pada Selasa (12/9) pukul 16.00 Wita:

Apa dan bagaimana political advertising itu?

Arief : Political advertising itu bagaimana menunjukkan performa diri untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Perlu diperhatikan adalah how to package (bagaimana mengemas), how to deliver (bagaimana menyampaikan) dan kontennya seperti apa.

Konsep yang harus dipakai adalah AIDA yaitu attention, interest, desire and action, dengan ultimate action-nya adalah pemilih akan memilih si calon. Dari sisi konten ada kaidah yang perlu diperhatikan, yaitu kontennya menarik dan mampu membuat orang tertarik.

Bagaimana Anda membangun citra diri?

Hj Ananda : Basic saya dokter. Ketika saya terjun ke dunia politik saya ini learning by doing (belajar sambil melakukan), dan alhamdulilah saya dikelilingi orang-orang baik yang men-support saya. Ketika menjalani pemilu legislatif pada 2009 dan 2014 saya masih menerapkan political advertising konvensional. Pada 2019 dan Pilkada 2020 saya menerapkan political advertising secara digital. Jadi sejak itu sekitar 60 persen saya lakukan promosi secara digital.

Apa yang saya tampilkan secara digital itu adalah genuinitas atau apa adanya diri saya. Sehingga saat dicitrakan dikembangkan dengan cara lebih luas itu akan long lasting (bertahan lama). Makanya saat ada orang yang tidak suka senyum, tidak suka menolong, akan sulit kalau dicitrakan secara digital, karena tidak apa adanya. Dan itu tidak bertahan lama karena pasti orang akan mudah menilai bagaimana diri orang tersebut sebenarnya.

Seberapa penting membangun brand?

Arief : Brand building sangat penting, harus punya brand originalitas atau genuine sehingga in line (selaras) dan ini akan mudah menjadi daya tarik. Tidak ada make up stroy atau rekayasa. Brand harus dipromosikan dengan baik. Kalau di baliho hanya bisa menampilkan wajah dan tagline, berbeda dengan media sosial tidak hanya foto tapi juga ada video dan lainnya sebagai cara berpromosi.

Tentunya untuk membangun brand perlu mencari tematik yang sesuai, makanya harus diawali dengan riset, berlanjut focus grup discussion. Tetap perlu political advertising konvensional tapi yang digital di media sosial juga harus jor-joran. Perhatikan pula koridor yang sesuai kaidah dan aturan.