Jadwal Bola Liga Inggris Malam ini Wolves vs Liverpool, Newcastle vs Brentford di SCTV, Man City?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris siaran langsung (live) SCTV dan Moji TV mulai malam ini Sabtu (16/9/2023), ada Laga Wolverhampton vs Liverpool, Manchester United vs Brighton, West Ham vs Manchester City.

Laga Bournemouth vs Chelsea dan Everton vs Arsenal via Live Streaming TV Onine digelar Minggu malam.

Siaran Langsung SCTV di Jadwal Liga Inggris akan menyuguhkan dua laga Newcastle United vs Brentford dan Nottingham Forest vs Burnley.

Sementara untuk laga menarik Everton vs Arsenal akan Siaran Langsung Moji TV.

Wolverhampton Wanderers menyambut Liverpool di Molineux di Liga Premier pada Sabtu (16 September) saat kedua tim melanjutkan aksi liga setelah jeda internasional.

Tuan rumah mengalami awal yang buruk musim ini, dengan tiga kekalahan dalam empat pertandingan.

Setelah menang 1-0 di Everton bulan lalu, mereka gagal mengembangkannya, kalah 3-2 dari Crystal Palace di pertandingan sebelumnya.

Hwang Hee-chan dan Matheus Cunha mencetak gol di menit-menit akhir, tapi itu tidak cukup untuk menghindari kekalahan.

Liverpool, sementara itu, menikmati awal tak terkalahkan di musim mereka, memenangkan tiga dari empat pertandingan mereka.

Mereka mengalahkan Aston Villa 3-0 di kandang pada pertandingan sebelumnya untuk kemenangan liga ketiga berturut-turut.

Gol dari Dominik Szoboszlai dan Mohamed Salah, serta gol bunuh diri Matty Cash menenggelamkan The Villans.

Lima pertandingan tak terkalahkan Wolves di kandang sendiri di Liga Premier berakhir dengan kekalahan 4-1 dari Brighton & Hove Albion bulan lalu.

Setelah mengakhiri bulan Agustus dengan kuat – dengan dua kemenangan di seluruh kompetisi – mereka kalah 3-2 di Crystal Palace awal bulan ini.

Untungnya, Gary O'Neil tidak memiliki masalah cedera serius, hanya Joseph Hodge yang absen karena cedera paha.