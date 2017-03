Trader Banua Juga Menunggu Pengumuman The Fed

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Trader di Kalimantan Selatan memilih wait and see terhadap keputusan Federal Reserve (The Fed) berkaitan dengan suku bunga.

Seperti yang dilakukan pemain pasar saham di Kalsel Subiyarnowo yang juga mengambil langkah wait and see, menunggu pengumuman The Fed.

"Hari ini bisa ambil saham consumer juga perbankan. Contohnya BJTM, BBTN yang murah," katanya, Selasa (14/3/2017).

Dia mengatakan, saham-saham yang disebutkannya itu memberikan keuntungan tidak mesti banyak. Baginya cukup untuk beli pulsa sudah bersyukur.

Branch Manager PT BNI Securities Banjarmasin, Yuniar Fariza D mengatakan, Bank sentral Amerika Serikat tersebut menggelar pertemuan The Federal Open Market Committee (FOMC) guna membahas rencana kenaikan suku bunga.

Ekspektasi pasar tampaknya semakin bulat. The Fed akan mengerek suku bunga. Mengutip Bloomberg, tingkat probabilitas kenaikan bunga The Fed pada pertemuan FOMC yang dijadwalkan 15 Maret nanti sudah 100 persen.

"Kenaikan suku bunga diprediksikan ada di kisaran 0,25 persen. Pengaruh kenaikan suku bunga The Fed memang hanya sementara," katanya.

Dia menjelaskan, pada 17 Desember 2015, untuk pertama kalinya The Fed mengerek bunga 0 persen 0,25 persen jadi 0,25 persen 0,5 persen.

Sehari pasca keputusan itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 1,92 persen. Tapi setelah itu, IHSG kembali bangkit.

Faktor pemicu The Fed kemungkinan menaikkan suku bunga hal ini berkaitan dengan kondisi pasar di AS cenderung positif. Jika suku bunga naik, asumsinya ekonomi USA mengalami pertumbuhan.