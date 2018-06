Ucapan Duka Putra Kesayangan Istri Wagub Kalsel, 'My first love My everything My only one'

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sosok Hj Rosdiawati Rudy Resnawan begitu dicintai, Kalsel berduka. Tak heran jika banyak yang merasa kehilangan. Tanpa kecuali, rasa sayang itu juga dirasakan anak-anak almarhumah.

Bahkan Sang Putra Divan Dhika Resnawan hingga waktu menjelang waktu sahur masih terpantau mencurahkan rasa duka melalui media sosial akun Instagram pribadinya, divandresnawan.

"my first love.my everything.my only one. @dea_resnawan Allah lebih sayang mamah. Allah lah yang mengatur hidup dan mati," tulis divandresnawan seperti yang terpantau Reporter Banjarmasinpost.co.id.

Putra Hj Rosdiawati Rudy Resnawan lainnya Trizdiya resnawan melalui akun Instagram miliknya Trizdiyaresnawan juga terpantau mencurahkan rasa duka.

"innalilahiwainnailahirojiun, telah berpulang ke rahmatullah mama, Hj Rosdiawati. maafkan apabila semasa hidup beliau , beliau ada salah dengan buhan pian mau itu disengaja maupun tidak disengaja," tulisnya.

Istri wagub Kalsel, Hj Rosdiawati Rudy Resnawan menghembuskan nafas terakhir di RSCM Jakarta, Kamis (7/6/2018) malam bertepatan pada 22 Ramadhan 1439 Hijriyah pada pukul 21.35 WIB.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)