Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2018 Pekan 22 - Borneo FC vs Persib, Persija vs PSIS Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Pekan 22 Liga 1 2018 akan dimulai pada Minggu (16/9/2018) hingga Rabu (19/9/2018).

Pada pekan ini bakal tersaji pertandingan bertajuk derbi Jawa Timur dan duel dari dua tim klasik. Berikut jadwal pertandingan dan siaran langsung sembilan pertandingan yang tersebut.

Ada juga laga menarik seperti Sriwijaya FC vs Persebaya Surabaya, Borneo FC vs Persib Bandung dan Persija Jakarta vs PSIS Semarang. Ketiga laga itu disiarkan langsung dan live streaming Indosiar.

Liga 1 2018 pekan ke-22 bakal kembali dibuka di Papua, tepatnya di Stadion Marora, Serui pada pukul 13.30 WIB.

Si empunya rumah, Perseru akan menjamu juru kunci klasemen sementara, PSMS Medan.

Kedua tim sebenarnya sama-sama berada di zona degradasi, Cenderawasih Jingga berada di posisi ke-16 atau berada dua tingkat di atas PSMS dengan selisih empat angka.

Pada pertandingan ini, Perseru jauh lebih diunggulkan dibanding Ayam Kinantan, sebab anak-anak asuh I Putu Gede tersebut akan berlaga di kandangnya yang terkenal "angker" bagi tim tamu.

Hari pertama gelaran pekan ke-22 sendiri akan menyajikan tiga laga.

Selain Perseru kontra PSMS, Persela Lamongan, Bhayangkara FC, Sriwijaya FC, dan Persebaya Surabaya juga akan bertanding di hari perdana.

Pertandingan kedua akan dihelat pada pukul 15.30 WIB, sementara pertandingan ketiga digelar pukul 18.30 WIB.