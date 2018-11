Jadwal Siaran Langsung Liga Champion di RCTI Malam Ini Rabu (28/11), Real Madrid, Juventus, MU Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Champion matchday Ke-5 akan disiarkan live di RCTI malam ini Rabu (28/11/2018) dini hari pukul 03.00 WIB.

Jadwal Siaran langsung Liga Champion match day 5 antara Juventus vs Valencia, AS Roma vs Real Madrid dan PSG vs Liverpool menjadi salah satu laga yang patut ditonton.

Siaran langsung dan live streaming RCTI menyajikan beberapa laga dalam jadwal Liga Champions match day 5 nanti.

Jadwal Liga Champions match day 5 juga menyajikan laga Juventus vs Valencia. Pertandingan tersebut bakal menjadi penentu bagi Ronaldo cs apakah lolos fase grup dan menyusul Barcelona menuju 16 besar atau tidak.

Dikutip dari laman uefa.com melalui TribunJogja.com, Cristiano Ronaldo bersama Juventus akan lolos fase grup di Grup H hanya dengan hasil seri.

Kondisi lain, Juventus bakal masuk kualifikasi dari grup H jika Manchester United di laga lain melawan Young Boys mengalami kekalahan.

Namun demikian, Juventus memiliki catatan ketika berlaga di kandang di Turin.

Si nyonya tua dalam liga pertandingan UEFA di kandang hanya sekali menang, dua kali kalah dan dua kali seri.

Di Liga Champions matchday 1 silam, Juventus menang 2-0 atas Valencia meski Cristiano Ronaldo harus mendapat kartu merah di menit awal.

Sementara, laga AS Roma vs Real Madrid juga akan digelar pada Rabu 28 November 2018 pukul 03.00 WIB. Di matchday 1 Real Madrid menang 3-0.