Tak Hanya Sekali, Gisella Anastasia Berkali-kali Minta Cerai ke Gading Marten, Cris : Lebih Sekali

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak hanya sekali, Gisella Anastasia ternyata telah berkali-kali minta cerai kepada Gading Marten sebelum akhirnya resmi mengajukan dokumen cerai ke pengadilan.

Ya, gugatan cerai Gisella Anastasia ke Gading Marten dilakukan Senin (19/11/2018) silam.

Menanggapi hal ini, paman Gading sekaligus kuasa hukum Gisel, Chris Salam pun ikut angkat bicara.

Dirinya menjelaskan bahwa Gisel sudah berulang kali meminta cerai sebelum resmi melayangkan gugatan bulan November kemarin.

"Pastinya lebih dari sekali. Ketika mereka datang ke aku itu paketannya (berkas cerai) sudah jadi," kata Chris seperti yang TribunStyle.com kutip dari Kompas.com.

Baca: Berhenti Bekerja Pada Gading Marten dan Gisella Anastasia, Pengasuh Gempita Semprot Netizen Julid

Baca: Kalapas Dapat Imbalan Dari Suami Inneke Koesherawati yang Kelola Bilik Asmara Bertarif Rp 650 Ribu

Baca: Selain Kelola Bilik Asmara Bertarif 650 Ribu, Suami Inneke Koesherawati Miliki 2 Asisten di Lapas

Baca: Zumi Zola Divonis 6 Tahun Penjara Denda 500 Juta, Terbukti Suap DPRD 16 M dan Gratifikasi 40 M

Baca: Zumi Zola Tebar Senyum Usai Vonis Hakim, Ini Fakta-fakta yang Terungkap Saat Sidang

Baca: VIRAL - Nenek 10 Cucu Ini Dinikahi Pemuda 24 Tahun di Palangkaraya, Videonya Beredar di WA

Baca: BREAKING NEWS - Ketegangan di Pesawat Lion Air, Mau Landing di Surabaya Tiba-tiba Penumpang Kritis

Baca: Dokter Kalsel Jadi Pahlawan di Pesawat Lion Air Tolong Nyawa Penumpang Kritis, Ini Sosok Sang Dokter

Baca: Sudah Jadi Istri Irwan Mussry, Maia Estianty Sebut Pelakor Depan Dul Jaelani, Untuk Mulan Jameela?

Baca: Bilik Asmara Bertarif Rp 650 Ribu Dikelola Suami Inneke Koesherawati, Jaksa KPK : Istimewa

Setelah merasa mantap dengan keputusan bercerai, Gading dan Gisel datang ke Chris Salam, yang kini bertindak sebagai kuasa hukum Gisel.

"Aku udah bilang, 'gue daftarin, sudah enggak bisa balik lagi loh. Better you think twice'. Aku bilang kalian pikirin dulu tapi mereka tetap bilang, enggak Om, kami sudah selesai Om," kata Chris menirukan ucapan Gading dan Gisel ketika itu.

Meski demikian, Chris meyakinkan bahwa Gading dan Gisel bersepakat untuk bercerai secara baik-baik.

"Contohnya aja gini, Saya omnya Gading dan kenapa jadi pengacaranya Gisel? Itu lucu kan tapi itu yang mau kami sampaikan ke masyarakat, bahwa ini baik-baik kok," ungkapnya.

Tak hanya itu, Chris juga menjelaskan penyebab wajah sedih Gading saat jumpa pers beberapa waktu lalu.