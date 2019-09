Aib Memalukan Ashanty Dibongkar Anang, Ibu Sambung Azriel & Aurel Hermansyah Takut Suaminya Illfeel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aib memalukan Ashanty dibongkar Anang Hermansyah. Ibu sambung Aurel Hermansyah san Azriel Hermansyah itu sempat takut suaminya illfeel.

Memang, kehidupan rumah tangga Ashanty dan Anang Hermansyah selalu terlihat harmonis dan mesra.

Ashanty dan Anang Hermansyah telah menjalani usia pernikahan 7 tahun hingga telah dikaruniai dua buah hati yaitu Arsy dan Arsya.

Kunci keharmonisan rumah tangga biasa dilandasi oleh rasa percaya dan saling menerima satu sama lain dengan baik.

Begitu juga dengan Ashanty dan Anang Hermansyah yang bisa selalu untuk menerima satu sama lain apa adanya.

Baru-baru ini melalui unggahan vlog di Youtube Anang Hermansyah terkuak salah satu kebiasaan buruk Ashanty yang tetap bisa diterima oleh sang suami.

Kebiasaan tersebut adalah perihal Ashanty yang kesulitan untuk menahan pipis sehingga sering mengompol.

"Oh my God aku ngompol yang. Cuma dikit doang sih," kata Ashanty mengakui di depan Anang Hermansyah melalui channel YouTube The Hermansyah A6.

"Engga apa apa ya yang. Ini gawat banget sih nih, aku gampang banget pipis."

Ibu sambung Aurel ini seolah tidak malu untuk mengakui jika ia masih sering mengompol padahal telah menjadi ibu dari dua anak.