Pernah datangkan DJ Cantik Internasional, The Peak mulai 1 Oktober Bakal Berwajah Baru

GM The Peak, Nathong

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menambah warna dunia hiburan di Banjarmasin The Peak International Executive Club Karaoke and Pub, Golden Tulip Galaxy Hotel mulai 1 Oktober nanti akan rubah konsep dan berwajah baru.

The peak pernah mendatangkan DJ cantik internasional asal Perth Australia, DJ Sophie Visser. DJ Sophie Visser beraksi di atas DJ Booth dengan memainkan genre musik Future House, Electro House dan Electro Dance Music (EDM) kala itu.

Selain Sophie para cluber Banua tentu saja akan didampingi oleh sederetan resident DJ lainnya. Tempat hiburan malam yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km 2 Banjarmasin, inipun kini sudah mulai melakukan persiapan.

"Per 1 Oktober the peak akan rubah konsep dan berwajah baru, saat ini persiapan sudah mulai digeber diantaranya dengan melakukan renovasi room karaoke , untuk nantinya akan disiapkan dalam bentuk yang lebih fresh," ucap General Manager (GM) the Peak, Nathong.

Bahkan untuk tidak hanya tempat karaoke saja namun pub pun akan diberi sentuhan wajah baru.

"konsep seru ini akan dimulai pada 1 Oktober nanti , yang jelas operasionalnya karaoke akan memberikan suasana yang lebih beda nantinya. Konsep room karaoke pun nantinya akan dikemas lebih modern. Akan banyak bermacam promo menarik per 1 Oktober nanti," kata GM yang akrab disapa Kokoh ini.(banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)