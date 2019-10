BANJARMASINPOST.CO.ID - Panggilan Baru Ahok BTP dari Puput Nastiti Devi Jelang Lahiran & Nama Anak Eks Suami Veronica Tan

Dalam waktu dekat, istri Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ), Puput Nastiti Devi akan melahirkan anak Ahok, mantan suami Veronica Tan.

Terbaru, istri Ahok BTP, Puput Nastiti Devi unggah foto terbaru. Bahkan tersemat panggilan baru untuk mantan suami Veronica Tan.

Walaupun telah setahun lebih bercerai dan telah menikahi Puput Nastiti Devi, namun kehidupan Ahok BTP masih dikait-kaitkan dengan sosok Veronica Tan.

Kemesraan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok BTP dan Puput Nastiti Devi semakin terlihat.

Lewat unggahan foto akun @Puput_Nastiti, terlihat kebersamaan Ahok dan Puput jelang kelahiran anak mereka.

Unggahan yang bertuliskan keterangan 'my hero and my little baby' itu ditanggapi netizen.

Dukungan dari para netizen pun muncul di kolom komentar Instagram @Puput_Nastiti.

Dilansir dari Surya Malang, Dalam potret tersebut terlihat Ahok dan Puput Nastiti Devi yang berdiri berdampingan dengan perut yang semakin buncit.

Foto bayi yang merupakan sebuah animasi lucu tersebut tidak menjelaskan secara spesifik jenis kelamin sang bayi.

Ahok dan Puput Nastiti Devi (intagram BTP_Fans_Club)

Tak hanya itu, Puput Nastiti Devi juga membagikan potret ketika dirinya bersama Ahok tengah melakukan cek kehamilan di sebuah rumah sakit.