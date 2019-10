Live TVRI! Jadwal Live Liga Inggris Pekan 9 di Mola TV, Man United vs Liverpool, Chelsea & Arsenal

Para pemain Manchester United merayakan gol dalam laga pekan perdana Liga Inggris kontra Chelsea di Stadion Old Trafford, 11 Agustus 2019.

Jadwal siaran langsung TVRI Liga Inggris pekan 9 di Mola TV akan sajikan laga big match via Live Streaming Manchester United vs Liverpool, Chelsea, Manchester City & Arsenal.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan Jadwal Liga Inggris pekan 9 sendiri akan kembali bergulir pekan depan di Live Streaming Mola TV, tepatnya mulai Sabtu (19/10/2019), setelah sepekan libur jeda pertandingan internasional. Satu yang seru adalah MU vs Liverpool.

Seperti biasa, sejumlah laga sesuai jadwal Liga Inggris akan siaran langsung TVRI dan live streaming Mola TV, termasuk Man United vs Liverpool, dilansir Bpost Online dari laman resmi TVRI.

Link Live Streaming Manchester United vs Liverpool akan ditayangkan via live streaming tv online dari Old Trafford, Minggu (20/10/2019).

Kedua tim dalam kondisi timpang.

Tuan rumah Manchester United dalam kondisi kurang apik setelah menerima rentetan hasil buruk.

Terakhir, mereka kalah 0-1 dari Newcastle United di Liga Inggris.

Saat ini mereka terpuruk di posisi 12 dengan hanya mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan yang sudah dijalani.

Hasil ini membuat kabar penggantian Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih Setah Merah makin santer terdengar.

Sebaliknya, Liverpool tengah on fire.