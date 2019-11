Video Live Streaming TV Online Vidio.com Perseru Badak Lampung FC vs Arema FC, Live di Indosiar

Live streaming Perseru Badak Lampung FC vs Arema FC Liga 1 2019 bisa diakses via Live Streaming Indosiar (via live streaming tv online Vidio.com) mulai pukul 15.30 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelatih Perseru Badak Lampung FC Milan Petrovic akan menjalani laga emosional saat berjumpa Arema FC di pekan ke-26 Liga 1 2019, Jumat (1/11/2019) sore ini.

Pertandingan Perseru Badak Lampung FC vs Arema FC dijadwalkan disiarkan langsung Indosiar dan live streaming TV Online.

Baca: LINK INDOSIAR! Live Streaming TV Online Kalteng Putra vs Persib Bandung Liga 1 2019 Malam Ini

Live streaming Perseru Badak Lampung FC vs Arema FC Liga 1 2019 bisa diakses via Live Streaming Indosiar (via live streaming tv online Vidio.com) mulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Sumpah Pemuda.

Milan Petrovic adalah pealtih Arema FC musim lalu.

Baca: Jadwal & Klasemen Liga 1 2019 Terbaru Pekan 26 Hari Ini, Badak Lampung vs Arema, Kalteng vs Persib

Baca: Prediksi & Live Streaming Kalteng Putra vs Persib Liga 1 2019 Hari Ini, Live Indosiar & Vidio.com

Milan Petrovic mengaku sudah sangat siap untuk menjalani laga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung tersebut. Pelatih asal Slovenia, mengaku tahu betul seperti apa kekuatan tim yang kini dilatih Milor Seslija tersebut.

"Kami menghormati Arema karena mereka adalah tim yang bagus dan dihuni banyak pemain bagus. Tetapi, kami juga akan berupaya meraih yang terbaik pada setiap pertandingan," ucap Milan Petrovic dikutip Bpost Online dari laman resmi Liga Indonesia.

Arema FC datang ke Lampung tanpa kekuatan terbaik.

Dua penyerang utama Dedik Setiawan dan Sylvano Comvalius absen karena cedera. Hendro Siswanto tidak bermain karena sakit. Sedangkan, Hanif Sjahbandi dan M. Rafli absen karena panggilan Timnas Indonesia U-23.

Meskipun Arema bakal kehilangan para pemain intinya, Milan Petrovic sama sekali tidak menganggap kekuatan Arema akan berkurang. Milan Petrovic tahu betul bahwa Singo Edan masih punya pemain yang bisa merepotkan timnya.