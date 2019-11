11 Manfaat Bawang Merah bagi Kesehatan, Cegah Cacat Janin Hingga Kurangi Risiko Stroke

Manfaat bawang merah ternyata sangat baik untuk kesehatan tubuh, terungkap kandungannya Vitamin C, B6, dan B9

BANJARMASINPOST.CO.ID - Apa Saja Manfaat Bawang Merah? Sedikitnya ada 11 Manfaat bawang merah untuk kesehatan, berdasar pada Vitamin yang terkandung padanya.



Ya, bawang merah merupakan salah satu tanaman umbi yang digunakan sebagai bumbu masak di Indonesia. Ternyata kegunaan bawang merah untuk kesehatan juga tak kalah dari sekadar bumbu masak.

Selain di Indonesia, di manacanegara pun bawang merah kerap digunakan sebagai bumbu masak. Namun, manfaat bawang merah bagi kesehatan perlu pula diketahui khalayak.

Lantas, Apa Saja Manfaat Bawang Merah bagi kesehatan? Berikut 11 Manfaat bawang merah bagi kesehatan tubuh.

1. Manfaat bawang merah, membantu melindungi, dan menjaga sel-sel tubuh agar tetap sehat

Membantu pembentukan kolagen, lindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, bahan kimia beracun, dan polusi. Selain kandungan Vitamin C, bawang merah mengandung antioksidan.

2. Manfaat bawang merah memelihara tulang, otot, dan pembuluh darah.

Bawang merah mengadung vitamin C, dan salah satu fungsi vitamin C adalah seperti di atas.

3. Bawang merah meningkatkan penyerapan zat besi oleh tubuh

Salah satu fungsi Vitamin C. Bawang merah mengandung vitamin C. Beragam sekali manfaat vitamin C.

4. Bawang merah bantu pembentukan sel darah merah

Ini merupakan fungsi Vitamin B6, terkandung pada bawang merah.

5. Bawang merah kurangi mual dan muntah pada ibu hamil

Vitamin B6 Vitamin yang satu ini banyak ditemukan di sumber makanan hewani maupun nabati, termasuk bawang merah. Vitamin B6 sangat diperlukan ibu hamil.

6. Bawang mencegah cacat janin di dalam kandungan

Merupakan salah satu fungsi dari Vitamin B6, bawang merah mengandung vitamin ini.

7. Bawang merah berperan dalam memelihara kesehatan ibu dan janin selama kehamilan.