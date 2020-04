Jenuh Pandemi Virus Corona ini 5 Drama Korea Pengobat Rindu Crash Landing On You

Drama Korea (drakor) Crash Landing on You.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selama pandemi Virus corona tentu banyak di rumah saja, aktivitas nonton film bisa jadi pilihan mengusir rasa jenuh.

Nah, masih belum bisa move on dari manisnya drama Crash Landing On You dan kisah cinta Kapten Ri dengan Yoon Se Ri?

Berikut ada lima drama yang juga bercerita tentang sejoli dua negara Korea, Korea Selatan dan Korea Utara yang menarik untuk ditonton selama masa karantina pandemi Virus Corona ini.

1. Descendants Of The Sun

Drama ini ditayangkan lagi oleh stasiun televisi KBS untuk merayakan rencana pernikahan dua bintang utamanya tersebut.

Drama ikonik yang diperankan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo ini tak perlu diragukan lagi kepopulerannya.

Drama ini menceritakan seorang ahli bedah yang tegas, Kang Moyeon dan kapten pasukan khusus Yoo Sijin.

Mereka harus bekerja sama dalam masa perang.

2. My Love from the Star

My Love from the Star bercerita tentang Do Minjoon, seorang alien tampan yang mendarat di bumi 400 tahun yang lalu dan hanya memiliki tiga bulan tersisa serta Cheon Songyi, selebriti terbesar Korea.