Lee Min Ho dan Kim Go Eun Saling Puji, The King: Eternal Monarch Bukan Proyek Pertama

BANJARMASINPOST.CO.ID -Sehari sebelum penayangan drakor The King: Eternal Monarch, dilakukan konferensi pers via livestream, Kamis (16/4/2020). Pada premier drakor The King: Eternal Monarch itu, pemeran utama, Lee Min Ho dan Kim Go Eun saling puji.

Ternyata drakor The King: Eternal Monarch ini bukan proyek bareng pertama bagi keduanya. Mereka pun berharap agar drama korea terbaru ini bisa menghibur para penonton di rumah.

Para pemain drama Korea The King: Eternal Monarch menggelar konferensi pers lewat livestream hari ini (16/4/2020), tepat sehari sebelum penayangan perdana besok.

Drama SBS ini merupakan drama bergenre romantis-fantasi yang menceritakan kisah dua dunia pararel, satu monarki konstitusional Korea dan satu lagi Korea saat ini.

Lee Min Ho akan berperan sebagai Kaisar Lee Gon, sedangkan Kim Go Eun akan berperan sebagai detektif Jung Tae Eul.

Selain Lee Min Ho dan Kim Go Eun, pemain pendukung Woo Do Hwan, Kim Kyung Nam, Jung Eun Chae, dan Lee Jung Jin hadir dalam konferensi pers itu.

Dalam premier itu, mereka menjawab pertanyaan terkait dengan drama yang akan datang.

Pertama, Lee Min Ho menjelaskan mengapa ia memilih untuk membintangi drama itu.

Seperti yang dilansir Soompi, Lee Min Ho berkata, "Nama [penulis] Kim Eun Sook memiliki bobot dan pengaruh yang besar."