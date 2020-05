Andien Aisyah Tangkap Sendiri Bayinya, Proses Melahirkan di Air Lancar

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar bahagia tengah dirasakan Penyanyi Andien Aisyah (34), dia mengumumkan di instagram bahwa dirinya melahirkan anak kedua dari pernikahannya dengan Irfan Wahyudi.

Sebuah foto Andien Aisyah unggah sebagai pengumuman lahirnya anak kedua itu.

Pada foto tampak dirinya sedang memeluk bayi yang ada didadanya, serta didampingi oleh Ippe dan anak pertamanya, Anakku Askara Biru.

"1 Mei 2020 pukul 22.28, menjadi hari yang sangat berarti bagi kami sekeluarga. Alhamdulillah putra kedua kami terlahir ke dunia dengan sehat dan selamat," tulis Andien Aisyah, dikutip Warta Kota, Sabtu (16/5/2020) dini hari.

"Dan pada saat itu pula kami terlahir kembali dengan status dan peran kami yang baru," tambahnya.

Andien pun memberikan nama untuk anak keduanya bernama Anaku Tarisma Jingga, yang lahir dengan berat 3,7 kg dan panjang 51 cm.

Pelantun 'Gemintang' dan 'Let It Be My Way' itu pun melangsungkan proses persalinan di rumah

"Persalinan yang hangat, menyambut Tabi memulai perjalanannya di dunia ini dengan cinta dan cahaya," tulisnya.

Andien pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua orang, yang sudah mendoakan proses persalinan anak keduanya itu.

"Terimakasih banyak untuk semua teman-teman yang udah mengucapkan doa baiknya untuk kami sekeluarga. Selamat beristirahat ," tulis Andien.