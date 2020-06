KalselPedia : Profil Komunitas Stand Up Comedy Tanjung, Kabupaten Tabalong

Para anggota Komunitas Stand Up Comedy Tanjung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Komunitas Stand Up Comedy Tanjung adalah komunitas para Komika yang ada di Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong.

Komika merupakan profesi melawak yang biasanya dilakukan di atas panggung seorang diri.

Komunitas Stand Up Comedy Tanjung berdiri sejak 15 Juli 2012 silam.

Komunitas ini dibentuk untuk mengumpulkan orang-orang yang tertarik dan ingin belajar mengenai stand up comedy, serta mengumpulkan bakat-bakat para pelawak tunggal atau komika di kota Tanjung dan sekitarnya.

Misi Komunitas ini yaitu untuk menjadikan anggotanya menjadi seorang stand up comedian atau komika yang matang dan siap tampil di berbagai acara baik formal maupun non-formal, baik on air maupun off air.

Komunitas Stand Up Comedy Tanjung saat ini diketuai oleh Andra.

Ia bersama rekan-rekannya di komunitas mengadakan kegiatan rutin yaitu "OPENMIC" di cafe-cafe di Kota Tanjung setiap dua minggu sekali.

Namun selama pandemi Covid-19 yang melanda, kegiatan tersebut ditangguhkan dan diganti dengan openmic online melalui Instagram Stories.

Event yang sudah diikuti anggota komunitas ini pun cukup banyak, mulai mengisi acara sekolah, perusahaan.

Mereka juga sempat ikut audisi Stand Comedy Indonesia Season 9 Kompas TV di Banjarmasin.

Anggotanya kini berjumlah 25 orang dari berbagai kalangan, dari remaja hingga orang dewasa.

Bagi yang ingin bergabung ke Komunitas Stand Up Comedy Tanjung, cukup datang dan gabung pada saat openmic digelar,atau DM instagram @standupindotjg.

