Kim Soo Hyun Jadi Aktor Korea Termahal, Nomor Dua Diduduki Hyun Bin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Industri hiburan di Korea Selatan tidak hanya menjanjikan ketenaran, tapi juga honor fantastis. Saat ini singgasana aktor berbayaran termahal di Korea diduduki oleh Kim Soo Hyun.

Kemampuan akting, aktor yang kini bermain dalam drama It's Ok Not To Be Okay bersama aktris cantik Seo Ye Ji itu memang tidak diragukan lagi.

Wajahnya yang tampan, dengan postur ideal membuat para penggemarnya bejibun. Di Indonesia, salah satu penggemar beratnya adalah penyanyi terkenal, Rossa.

Kemampuan akting yang juga tidak main-main sehingga rumah produksi berani membayar mahal agar sang aktor mau bermain di drama mereka.

Dilansir dari Koreaboo, berikut ini lima aktor Korea yang memiliki honor fantastis.

1. Kim Soo Hyun

Honor Kim Soo mencapai 200 juta Won per episodenya. Ini berarti ia bisa mengumpulkan pundi-pundi sampai Rp 2,4 miliar dari setiap episode.

Jika dramanya terdiri 16 episode, berarti Rp 38,7 miliar didapatkan Kim Soo Hyun.

2. Hyun Bin

