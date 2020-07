LINK Fox Sport Asia! Live Streaming UFC 251 Kamaru Usman vs Jorge Masvidal Tayang Jam 09.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siran langsung dan Live Streaming UFC 251 di Fox Sport Asia yang menyajikan pertarungan Kamaru Usman vs Jorge Masvidal, Minggu (12/7/2020).

Live Streaming UFC 251 Usman vs Masvidal dijadwalkan dapat ditonton via Siaran Langsung via Live Streaming Fox Sports Asia mulai pukul 09.00 WIB.

Duel Kamaru Usman vs Jorge Masvidal akan menjadi tajuk utama UFC 251 dan Anda bisa menikmatinya via Live Streaming TV Online Foxsports Asia di artikel ini.

UFC 251 menjadi sangat spesial karena akan digelar di Fight Island, Pulau Yas, Abu Dhabi.

Memindahkan Octagon ke sebuah pulau merupakan inisiatif dari presiden UFC, Dana White.

Dana White memiliki rencana itu sejak April 2020 menyusul pandemi virus corona yang mulai meluas di Amerika Serikat, negara asal UFC.

Dilansir dari Kompas.com, UFC 251 nantinya akan menyajikan 13 pertarungan dengan rincian lima main card dan delapan undercard.

Dari 13 pertarungan itu, tentu duel Kamaru Usman vs Jorge Masvidal yang sangat dinantikan.

Duel itu akan memperebutkan sabuk juara kelas welter UFC dengan Jorge Masvidal sebagai penantang.

Selain perebutan sabuk juara, duel itu semakin menarik karena berbagai drama yang terjadi sebelum UFC 251.