Mesra di Backstreet Rookie, Kim Yoo Jung Sempat Malu Adu Akting dengan Ji Chang Wook

BANJARMASINPOST.CO.ID – Drama Korea Backstreet Rookie terus menuai kontroversi. Namun drama yang dibintangi Kim Yoo Jung dan Ji Chang Wook itu tetap menarik ditonton.

Ternyata, meski tampil mesra di drama Backstreet Rookie, aktris Kim Yoo Jung awalnya merasa malu beradu akting dengan aktor tampan Ji Chang Wook.

Namun, karena selalu menghabiskan waktu bersama dan mendiskusikan tiap adegan drama, ia merasa lebih akrab dengan Ji Chang Wook.

“Pada awalnya, saya merasa malu, tetapi kami pun menjadi sering berbicara tentang drama ini dan menghabiskan waktu bersama dengan Ji Chang Wook dan aktor lainnya di depan kamera maupun tidak,” kata Kim Yoo Jung dikutip dari siaran pers ONE tv Asia, Selasa (28/7/2020).

Semakin akrab, Kim Yoo Jung jadi merasa senang berada di lokasi syuting bersama dengan Ji Chang Wook dan para aktor lainnya.

“Jadi dengan sendirinya kami pun menjadi lebih akrab. Saya merasa sangat senang berada di lokasi syuting,” ujar Kim Yoo Jung.

Untuk adegan-adegan yang lucu dalam drama tersebut, Kim Yoo Jong menuturkan awalnya merasa khawatir tetapi semakin lama ia bisa bekerja sama dengan baik.

“Awalnya saya sangat khawatir tentang ini, tetapi ketika kami bekerja bersama-sama dan ternyata sangat seru saat di lokasi syuting,” tuturnya.

Bahkan, aktris berusia 20 tahun itu mengatakan, telah membuat bahasa tubuh yang hanya bisa dimengerti oleh Dae Hyun (Ji Chang Wook) dan perannya, Saet Byeol.

“Prosesnya kadang-kadang sulit, tetapi ketika kami bekerja bersama, kami menemukan banyak ide-ide yang bisa kami gunakan untuk gerakan-gerakan lucu itu,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kim Yoo Jung Akui Awalnya Malu Adu Akting dengan Ji Chang Wook di Backstreet Rookie"