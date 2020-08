LINK Streaming Kualifikasi MotoGP Austria 2020 Live Fox Sports 2, Race MotoGP 2020 Live Trans7

Jadwal rangkaian MotoGP Austria 2020 akan jadi seri MotoGP 2020 di masa pandemi yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 2 dan tak Live Streaming Trans 7. Hari ini, Sabtu 15 Agustus 2020 digelar FP3 & Kualifikasi .

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming FP3 MotoGP Austria 2020 di Sirkuit Red Bull Ring, Rangkaian MotoGP 2020 via Live Streaming TV Online Fox Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan belum Siaran Langsung Trans 7. Live Streaming Trans7 dimulai saat Race pada Minggu siang.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Austria 2020 akan mulai berlangsung Jumat 14 Agustus 2020 dengan dibuka sesi latihan bebas 1 dan 2 mulai jam 14.00 WIB dan tayang via Live Streaming Fox Sports 2. Race baru akan tayang Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming Trans 7.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming MotoGP Austria 2020 via Live Streaming Trans7 akan berlangsung Minggu 16 Agustus 2020 mendatang. Dilanjutkan Sabtu 15 Agustus 2020 dengan latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming Usee TV.

• LINK Fox Sports 2! Live Streaming FP & Kualifikasi MotoGP Austria 2020, Race MotoGP Live Trans 7

Pada MotoGP Austria itu, pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, dipastikan kembali absen terkait pemulihan cedera pasca-kecelakaan yang dialaminya pada MotoGP Spanyol Juli lalu.

Pihak Honda mengatakan bahwa mereka kembali mengganti posisi Marquez dengan Stefan Bradl.

"Kami akan memiliki Bradl lagi pekan ini di Austria di lintasan berbeda seperti Red Bull Ring," ucap Bos Honda, Alberto Puig, dilansir dari Motorsport.

Sebelumnya, Stefan Bradl juga menggantikan posisi Marquez pada seri MotoGP Ceko 2020. Pada balapan yang digelar di Sirkuit Brno itu, Bradl hanya finis di urutan ke-18.

Terkait absennya Marquez, potensi adanya kejutan bisa kembali terjadi, seperti pada MotoGP Ceko akhir pekan lalu. Pada MotoGP Ceko, Minggu (9/8/2020), tak ada yang menduga pebalap Red Bull KTM, Brad Binder, keluar sebagai pemenang atau peraih podium pertama.

Rider asal Afrika Selatan itu melahap 21 lap dengan catatan waktu 41 menit 38,764 detik.