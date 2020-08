Lulus SBMPTN di Kedokteran ULM, Begini Cerita Siswa SMAN Banua Lakukan Persiapan

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih menjadi pilihan nomor wahid bagi sebagian pelajar SMA yang akan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pengumuman hasil Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020 sudah diumumkan kemarin, Jumat, 14 Agustus 2020 pukul 16.00 Wita.

Butuh perjuangan yang tidak mudah bagi siswa ingin masuk PTN didambakan.

Usaha dan kerja keras mereka akhirnya bisa terbayarkan dengan kelulusan, Sabtu (15/8/2020).

Salah satu siswi yang lulus SBMPTN adalah Putu Galuh Dharagita (18), siswi SMAN Banua ini mengatakan lulus dan diterima di Universitas Lambung Mangkurat dengan jurusan Pendidikan Dokter.

• Siswi Lulusan Terbaik SMK ISFI Banjarmasin Berbagi Tips Lulus SNMPTN

• Lulus SBMPTN di ULM, 3253 Peserta Wajib Registrasi Online Pada 8-21 Agustus

• Cegah Covid-19, SMAN Banua kalsel Terapkan Pembelajaran Secara Daring

Siswi yang akrab disapa Galuh ini berbagai persiapan matang dilakukannya seperti mempelajari soal try out.

"Beruntung banget, dulu waktu SMA program sekolah sudah mendukung dengan mengadakan program try out mingguan. Jadi ketika lulus saya hanya perlu menambah apa yang kurang aja. Intinya banyak latihan soal dan ikutan banyak try out," ujarnya.

Ditambahkannya, ia bersyukur bisa lulus SBMPTN karenanya tidak lepas dari tekat yang kuat dan motivasi.

"Sebelumnya puji Tuhan banget bisa lolos di tahun ini ya. Tentunya, untuk meraih hal ini, semua orang pasti punya usaha dan tekad yang kuat dulu sebagai motivasi diri sendiri. Terus kalau motivasi udah, tinggal belajarnya aja lagi yang dikuatin," ucapnya.

Tak jauh berbeda, ungkapan rasa bersyukur diucapkan oleh Fakhrina Amelia (18), siswi dari SMAN Banua lulus SBMPTN dengan jurusan Pendidikan Dokter di Universitas Lambung Mangkurat.

Siswi yang akrab disapa Amel ini bercita-cita menjadi Dokter sejak kecil lantas ia membeberkan kunci agar bisa lulus adalah banyak berdoa dan aktif belajar.

• Lomba Matematika Online Nasional Eduversal, Total Hadiah Rp 126 Juta & Kalsel Diwakili SMAN Banua

Selain itu, setiap latihan soal selalu melatih diri dengan memberi waktu agar tidak terbiasa ketika menghadapi ujian.

"Latihan soal setiap hari biasanya waktu latihan soal juga pake timer jadi waktu UTBK nggak kaget dan panik lagi karena kan ada blocking time persubtest waktu UTBK nya terus Try Out jga setiap hari materi-materi ujian juga dibuka setiap hari supaya nggak lupa," ujarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mamang)