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LINK Nonton Liverpool vs RB Salzburg, Live Streaming TV Online Kompas TV di SIni, Ada Pemain Anyar

Laga Liverpool vs RB Salzburg disiarkan langsung dan Live Streaming Kompas TV Selasa (25/8) malam ini.

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Pemain Salzburg, Hwang Hee-Chan (kanan), mencetak gol ke gawang Liverpool dalam laga Grup E Liga Champions di Stadion Anfield, Rabu (2/10/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menjelang menghadapi Arsenal di Community Shield serta bergulirnya Liga Inggris musim 2020/2021, Liverpool menggelar partai ujicoba terakhir melawan Red Bull Salzburg.

Laga Liverpool vs RB Salzburg disiarkan langsung dan Live Streaming Kompas TV Selasa (25/8) malam ini.

Selain itu, laman Live Streaming TV Online Vidio.com juga akan menyiarkan Live Streaming Liverpool vs RB Salzburg mulai jam 21.00 WIB.

Liverpool kedatangan 1 pemain baru saat persiapan pramusim di Austria sebelum mereka melawan RB Salzburg.

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Pemain baru tersebut adalah kiper berusia 19 tahun bernama Javio Cendon.

Dikutip dari BolaSport.com, Javi Cendon sebelumnya menjadi kiper nomor 1 Villareal U-19.

Ia memutuskan pindah ke Liverpool setelah 5 tahun membela Villareal Juvenil.

Tim Liverpool merayakan gol dalam pertandingan Grup E Liga Champions antara RB Salzburg vs Liverpool FC pada Selasa (10/12/2019) di Salzburg, Austria.
Tim Liverpool merayakan gol dalam pertandingan Grup E Liga Champions antara RB Salzburg vs Liverpool FC pada Selasa (10/12/2019) di Salzburg, Austria. (AFP/JOE KLAMAR)

"Terima kasih untuk seluruh staf dan pelatih di klub (Villarreal). Kini satanya mengucap selamat tinggal dan bersiap untuk tantangan baru," tulis Cendon di instagramnya.

Javi Cendon diundang unyuk berlatih dengan skuat Liverpool.

Di Austria, ia bergabung dengan pelatih kiper Liverpool, John Achterberg dan Jack Robinson.

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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rahmadhani
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