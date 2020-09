Harga Sayuran di HSS Jatuh, Petani Loksado Pasrah

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN- Petani di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hanya bisa pasrah.

Saat ini harga sayuran sangat murah. Adapun jenis sayuran yang ditanam petani setempat, seperti kacang buncis, cabai, kacang panjang, jagung dan kacag tanah.

Mereka tak memasarkan langsung, tapi menjualnya melalui pedagang pengumpul.

Salasiah, seorang petani di Loksado menuturkan, harga kacang buncis saat ini hanya Rp 4.000 per kilogram dari harga normal Rp 7.000 sampai 10 ribu. Sedangkan kacang panjang hanya Rp 3000, yang biasanya Rp 7.000.

Harga cabai Rp 25 ribu per kilogram, dari harga 40.000 sampai Rp 50.000. Sedangkan jagung, dihargai per biji, dengan harga Rp 5.000 per tiga biji.

Salasiah mengaku tak mengetahui persis mengapa harga sayuran yang mereka hasilkan pada panen kali ini bisa serendah itu.

“Kata pedagang yang pembeli hasil kebun kami, karena harga pasarannya seperti itu.

Selain itu sayurannya banyak yang panen saat ini,”ungkapnya.

Salasiah pun mengaku tak bisa meraih untung maksimal untuk hasil berkebun kali ini.

“Mau bagaimana lagi, tidak dijual, sayurannya busuk,”katanya.