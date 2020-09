LINK Live Streaming Chelsea vs Liverpool Liga Inggris Live Mola TV, Tak Siaran Langsung Net TV

LINK Live Streaming Chelsea vs Liverpool Big Match Liga Inggris Live Mola TV, Tak Siaran Langsung Net TV

Live Streaming Mola TV menayangkan duel Big Match Chelsea vs Liverpool di dalam lanjutan Liga Inggris dapat diakses Minggu 20 September 2020 malam ini namun tak tayang via Live Streaming Net TV dan Siaran Langsung Net TV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Chelsea vs Liverpool di laga lanjutan Liga Inggris dan tak tayang via Live Streaming NetTV. Tonton laga Big Match ini via Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv

Live Streaming Mola TV menyajikan Siaran Langsung Chelsea vs Liverpool di ajang Liga Inggris malam ini pukul 22.30 WIB. Laga ini tetap tak bisa diakses juga via Live Streaming Net TV dan Siaran Langsung Net TV.

Meski tak bisa diakses via Live Streaming NetTV, Link Live Streaming Chelsea vs Liverpool Liga Inggris malam ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online www.mola.tv di Live Streaming MolaTV.

• Jadwal Live Streaming Chelsea vs Liverpool Big Match Liga Inggris Malam Ini, Live TV Online Mola TV

• LINK Live Streaming Trans 7 MotoGP Emilia Romagna 2020, Maverick Vinales Pole, Valentino Rossi Line3

• LINK Live Streaming Net TV Timnas Indonesia U-19 vs Qatar, Live TV Online Mola TV di www.mola.tv

• LIVE RCTI! Jadwal Live Streaming Juventus vs Sampdoria Liga Italia Malam Ini TV Online Bein Sports 2

• LINK Live Streaming Real Sociedad vs Real Madrid Pekan 2 Liga Spanyol, Live Streaming Bein Sports 1

Nada optimis disampaikan Trent Alexander-Arnold menjelang laga Chelsea vs Liverpool.

Hal itu diungkapkan Alexander-Arnold dalam wawancara bersama Premier League Productions.

"Kami tahu apa yang diperlukan sekarang untuk menang," kata pemain berusia 21 tahun itu, disadur dari laman resmi Liverpool.

"Kami tahu bahawa jelas ada target besar di punggung kami sekarang, tim lain akan lebih temotivasi ketika melawan kami," ujar Alexander-Arnold.

Ia juga berujar bahwa mempertahankan gelar Liga Inggris akan lebih sulit.

"Kami perlu menyesuaikan mentalitas itu dan membawanya ke langkah berikutnya," ucap Alexander-Arnold.