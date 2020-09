LINK Live Streaming FP1 dan FP2 MotoGP Catalunya 2020, Race MotoGP 2020 Live Trans 7

Saksikan MotoGP Catalunya 2020 seri 8 MotoGP 2020 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 2 untuk Free Practice dan Kualifikasi serta Live Streaming Trans 7 untuk Race pada Minggu (27/9/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung Live Streaming MotoGP Catalunya 2020 di Sirkuit Circuit de Barcelona-Catalunya, Rangkaian Latihan Bebas MotoGP 2020 via Live Streaming TV Online Fox Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 dan Live Streaming Trans7 Minggu siang.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Catalunya 2020 dimulai sesi Free Practice di Jumat (25/9/2020 ) dan akan berlangsung Race via Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming Trans 7 pada Minggu 27 September 2020.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming MotoGP Catalunya 2020 via Live Streaming Trans7 akan berlangsung Minggu 27 September 2020. Sebelumnya, Sabtu 26 September 2020 dengan latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming Usee TV.

Persaingan di Klasemen MotoGP 2020 semakin sengit menjelang seri ke-delapan MotoGP Catalunya 2020.

Hal ini menyusul kemenangan Maverick Vinales pada balapan MotoGP Emilia Romagna 2020.

Dilansir dari bolasport.com, Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha MotoGP) menjadi pemenang balapan MotoGP Emilia Romagna yang digelar di Sirkuit Misano, Minggu (20/9/2020) .

Posisi kedua diduduki Joan Mir (Suzuki Ecstar) yang kembali menunjukkan ritme impresif pada paruh kedua balapan.

Sementara Pol Espargaro (Red Bull KTM) menempati peringkat ketiga.

Bagi Vinales, kemenangan dari balapan MotoGP Emilia Romagna 2020 memberinya tambahan 25 poin untuk merangsek ke posisi ketiga.