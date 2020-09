Hasil UFC 253 Jan Blachowicz Juara Jelang Duel Adesanya vs Costa Live ESPN, Fox Sports 1 dan Usee TV

Hasil UFC 253 Jan Blachowicz Juara Jelang Duel Israel Adesanya vs Paulo Costa Live ESPN, Fox Sports 1 dan Usee TV

Saksikan Siaran Langsung UFC 253 di Live Streaming TV Online Fox Sport 1 yang menyajikan duel Adesanya vs Costa pada Minggu (26/9/2020). Hasil UFC 253 Jan Blachowicz vs Dominick Reyes ada di artikel ini.

Petarung seni bela diri campuran (mixed martial arts/MMA), Jan Blachowicz, berhasil mengalahkan Dominick Reyes di UFC 253.

Dalam pertarungan yang berlangsung di Fight Island, Abu Dhabi, Minggu (27/9/2020) WIB, Jan Blachowicz bisa menang atas Dominick Reyes lewat technical knockout (TKO) di ronde kedua.

Kemenangan ini menjadikan Jan Blachowicz menjadi juara baru divisi kelas berat ringan UFC menggantkan Jon Jones.

Jalannya pertarungan

Memasuki ronde pertama, Blachowicz melakukan beberapa tendangan rendah ke arah kaki Reyes.

Reyes kemudian melakukan serangan balasan dengan melakukan teknik yang serupa.