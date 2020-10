LIVE Trans 7 - Live Streaming MotoGP Aragon 2020, Quartararo Terdepan, Rossi Absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Kualifikasi MotoGP 2020 yang jadi rangkaian MotoGP Aragon 2020 dan tayang via Live Streaming Fox Sports 1 dan Live Streaming Usee TV menempatkan Fabio Quartararo start terdepan. Race sore ini tayang via Live Streaming Trans 7 via www.trans7.co.id ataupun Siaran Langsung Trans7 Minggu (18/10/2020).

Dari Hasil Kualifikasi MotoGP Aragon 2020 tersebut, Valentino Rossi absen.

Sesi Race MotoGP Aragon 2020 akan kembali disiarkan dan tayang via Siaran Langsung Trans7.

MotoGP Aragon 2020 dijadwalkan akan mulai berlangsung pada jam 17.00 WIB.

Fabio Quartararo pun berhak start terdepan atau pole position pada race MotoGP Aragon 2020 yang disiarkan langsung dan Live Streaming Trans7 Minggu (18/10/2020).

Kecelakaan pada latihan bebas ketiga tak menghalangi Fabio Quartararo untuk menjadi momok rival-rivalnya saat kualifikasi.

Quartararo merebut posisi start terdepan setelah menorehkan waktu lap tercepat pada sesi kualifikasi MotoGP Aragon .

Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) dan Cal Cruthclow (LCR Honda) akan menemani Quartararo di baris start terdepan setelah menempati posisi kedua dan ketiga.

Jalannya Sesi Kualifikasi

Sesi kualifikasi pertama menghadirkan persaingan antara sesama Ducati.