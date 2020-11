2 Link Baca One Piece 996 Sub Bahasa Indonesia, Perjalanan Monkey D Luffy Mendekati Akhir 

Manga One Piece dengan karakter utama Monkey D Luffy. Akhir pekan ini bakal rilis One Piece Chapter 996.

BANJARMASINPOST.CO.ID - One Piece 996 bakal rilis akhir pekan ini. Tapi, ada spoiler One Piece 996 dalam sub Indo yang sudah beredar, berikut link bacanya.

Nah, link baca One Piece 996 ada di bagian akhir dari artikel berikut ini.

Seperti diketahui, lanjutan serial Manga One Piece Chapter 995 akan rilis minggu ini.

Lantas, bagaimana kelanjutan pertarungan Big Mom dan Marco?

Baca juga: One Piece Chapter 996 The Island of the Strongest, Berikut Bocoran dan Update Tentang Kid & Killer

Baca juga: Spoiler One Piece 996 Luffy dan Jinbe Dekati Kubah Onigashima, Awas Sanji Terpancing Black Maria

Baca juga: Spoiler One Piece 996 Beredar Tampilan Perubahan Yamato Jadi Naga Saat Melawan Sasaki

Baca juga: ADA Kejutan di One Piece Chapter 996: Big Mom Bakal Tumbang di Tangan Marco, Nasib Vaksin Oni Ice?

Dan, apa yang akan terjadi di Manga One Piece Chapter 996?

Kemudian, ada bocorannya adalah makna Nama D akan terungkap.

Klan D merupakan nama yang digunakan oleh Raja Bajak Laut sebelumnya Gold D Roger.

Tapi seperti biasa, agar kalian tidak lupa dengan cerita sebelumnya mari kita kembali ke One Piece Chapter 995

Dikutip dari greenscene.co.id kemarin, kita melihat sebuah pertarungan epic antara Big Mom melawan Marco.

Meskipun hanya sebentar, pertarungannya cukup intens bahkan nyawa Marco hampir saja melayang di tangan Perospero yang datang membantu Big Mom akibat dari serangannya