Tips Kulit Kinclong Ala Bintang Drakor Kim Soo Hyun, Tak Pernah Lupakan Tabir Surya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat menonton drama Korea, perhatian kita seringkali tertuju pada kulit sehat dan kinclong para bintangnya. Salah satunya aktor tampan Kim Soo Hyun.

Bintang drakor Its Okay Not To Be Okay itu selain memiliki postur ideal dengan wajah rupawan, kulitnya juga tampak kinclong.

Ternyata, penampilan itu berkat perawatan kulit yang rutin dijalaninya.

Aktor Korea Selatan yang juga merupakan Global Brand Ambassador COSRX, Kim Soo Hyun, pun membagikan rutinitas perawatan kulit yang dilakukannya untuk mencegah kulit kusam.

Baginya, menjaga kesehatan dan penampilan kulit menjadi hal yang penting karena berprofesi sebagai figur publik.

"Sebagai seorang aktor, menjaga penampilan sudah menjadi sebuah rutinitas yang wajib dilakukan," ungkapnya dalam keterangan tertulis seperti dilansir dari Kompas.com.

Aktor Korea Kim Soo Hyun (fetv.co.kr/news)

Setidaknya ada enam tips perawatan kulit yang dilakukan Kim Soo Hyun dan bisa kamu coba terapkan di rumah untuk mengatasi kulit kusam, antara lain:

1. Pembersih wajah

Sebelum memulai rangakain perawatan wajah yang lain, bintang serial Dream High mengaplikasikan produk pembersih terlebih dahulu.

Ini dilakukan agar produk perawatan wajah yang nantinya diaplikasikan dapat bekerja optimal karena kulit sudah bersih dari kotoran. Jangan lupa menyesuaikan produk dengan tipe kulitmu.