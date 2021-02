Update Genshin Impact Versi 1.3 : Ada Event Menarik, Hadrikan Stand By Me

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pembaruan besar untuk game Role Playing Game (RPG), Genshin Impact dihadirkan Mihoyo.

Melalui update versi 1.3 yang mengusung tema "All That Glitters", Mihoyo menghadirkan sejumlah event menarik, salah satunya adalah Stand By Me.

Pada event ini, pemain bakal mendapatkan satu buah quest baru bernama "Glow of a Thousand Lanterns".

Pemain memiliki misi untuk mengumpulkan 1.000 Peace Talisman yang nantinya dapat ditukarkan dengan satu buah karakter bintang empat asal Liyue.

• Kunci Jawaban Tema 7 Kelas VI SD/MI Halaman 23 Hingga 30, Subtema 1 Pembelajaran 3

• Diskon Stimulus Listrik Kini Bisa Dinikmati Lewat Aplikasi PLN Mobile, Simak Info dan Caranya

Adapun deretan karakter yang dapat dipilih meliputi Xiangling (Pyro), Xinyan (Pyro), Beidou (Electro), Ningguang (Geo), Xingqiu (Hydro), dan Chongyun (Cryo).

Ada pula event lain bernama Five Flushes of Fortune yang baru akan dimulai pada 10 Februari mendatang.

Selama event ini berlangsung, pemain dapat menjalankan misi yang diberikan oleh NPC bernama Ji Tong.

Berbekal sebuah kamera, pemain diwajibkan untuk memotret objek dengan warna tertentu.

Hasil foto yang didapatkan bisa ditukar dengan Primogems, Hero's Wit, Mystic Enhancement Ore, serta berbagai item menarik lainnya.

• Kunci Jawaban Buku Tema 6 Kelas 4 SD/MI Halaman 112 - 117, Pembelajaran 1 Subtema 3

Selanjutnya terdapat event bernama May Fortune Find You. Untuk mengikuti event ini, pemain hanya perlu login ke dalam game selama tujuh hari berturut-turut.