ILUSTRASI Emas Antam.Harga Emas Antam Selasa 9 Februari 2021, Per Gram Dibanderol Rp 943.000

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga emas Antam hari ini, 9 Februari 2021 naik lagi dibanding hari sebelumnya.

Dilansir dari sirus logammulia.com, Selasa (9/2/2021) harga emas batangan bersertifikat Antam di Butik Emas, Logam Mulia, PT Aneka Tambang naik Rp 3.000 per gram, dari sebelumnya Rp 940.000 per gram menjadi Rp 943.000 per gram.

Sementara itu harga buyback oleh Logam Mulia naik Rp 4.000 per gram, dari sebelumnya Rp 819.000 per gram menjadi Rp 823.000 per gram.

Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 120.000 per gram.

Karyawan menunjukkan emas logam mulia di kantor Pegadaian Cabang Senen, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2020). (Tribunnews/Herudin)

Harga Emas Antam

Ukuran (gram) Harga (9/2) Harga (8/2) Perubahan

0.5 gram Rp 521.500 Rp 520.000 0,29

1 gram Rp 943.000 Rp 940.000 0,32

2 gram Rp 1.826.000 Rp 1.820.000 0,33

3 gram Rp 2.714.000 Rp 2.705.000 0,33