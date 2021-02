CAP GO MEH 2021, Mengulik Sejarah Panjang Perjalanan Sepiring Lontong Cap Go Meh di Tanah Air

Ilustrasi lontong cap go meh.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah perayaan Tahun Baru Imlek, warga Tionghoa akan kembali merayakan Cap Go Meh

Dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 12 Februari 2021, ada baiknya mengenal perayaan Cap Go Meh yang sudah berlangsung berabad-abad ini.

Namun, perayaan Cap Go Meh tahun ini diperkirakan tidak akan digelar karena pandemi Covid-19 di Indonesia semakin meningkat.

Kapan perayaan Cap Go Meh 2021 ini?

Cap Go Meh dirayakan pada tanggal 15 Cia-gwee sebagai penutup rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek.

Biasanya masyarakat Tionghoa di Nusantara menikmati sajian khas yakni ketupat cap go meh.

Salah satunya adalah masyarakat China Peranakan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Mengutip buku “Hari-Hari Raya Tionghoa” yang ditulis oleh Marcus A.S terbitan Suara Harapan Bangsa, lontong Cap Go Meh sudah ada sejak lebih dari 250 tahun yang lalu.

Lontong Cap Go Meh ibarat ketupat saat perayaan Idul Fitri di Indonesia.

Bagi sebagian besar orang Indonesia yang merayakan Cap Go Meh, perayaan Cap Go Meh terasa tak lengkap jika tidak ada lontong cap go meh.