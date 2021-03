Maksimalkan PTM Jelang US, SMPN 9 Banjarmasin Gelar Try Out

Kepala SMPN 9 Banjarmasin, H Pahri menjelaskan pelaksanaan try out dihari pertama pelaksanaan PTM jelang ujian sekolah, Senin (22/3/2021).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hari pertama pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) jelang Ujian Sekolah (US), di SMPN 9 Banjarmasin berjalan lancar.

Hal tersebut terbukti dengan dilaksanakannya ujian Try Out bagi siswa kelas IX, Senin (22/03/2021) pagi.

Dijelaskan Kepala SMPN 9 Banjarmasin, Pahri, Ujian Try Out tersebut mereka selenggarakan, untuk memaksimalkan proses belajar di sekolah.

"Kami ingin memaksimalkan PTM jelang US, sehingga di adakannya Try Out ini kepada murid kelas IX," kata Pahri.

Adapun mekanisme Ujian Try Out di SMPN 9 Banjarmasin dilaksanakan berbasis daring, yang mana siswa menggunakan gawainya masing-masing.

"Meski murid berada di sekolah Try Out tidak menggunakan kertas pensil, tapi secara daring. Bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas, di sekolah kami sediakan komputer," jelasnya.

Untuk satu Mata Pelajaran (Mapel) Try Out berdurasi selama 60 menit. Khusus hari pertama yakni Mapel Bahasa Indonesia.

"Ada lima Mapel untuk Try Out, satu hari satu Mapel. Dari Senin sampai Jumat, jadi pas Hari Senin depan langsung US," ujarnya.

Pahri menambahkan, ada sebanyak 11 siswa yang tidak ikut melaksanakan PTM jelang US di sekolah.

Hal tersebut jelas Pahri karena para siswa tersebut tidak mendapatkan ijin orangtua, untuk melaksanakan PTM jelang US.