Korupsi Kalsel : Terdakwa Kasus Lahan Jembatan Timbang Tabalong Divonis Bebas, Jaksa Lakukan Kasasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG-Vonis bebas didapatkan, RN (45), yang menjadi terdakwa dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kabupaten Tabalong.

Putusan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor di Banjarmasin, dengan majelis hakim yang diketuai, Sutisna Sawati dan dihadiri JPU Jhonson Evendi Tambuna, pada Kamis (25/3/2021).

Majelis hakim menyatakan terdakwa RN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.

Untuk itu majelis hakim memutuskan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan serta emulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

Padahal dalam persidangan sebelumnya, JPU Kejari Tabalong, sempat menuntut terdakwa

dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan.

Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 300 juta subsidair pidana kurungan selama 4 bulan

Serta membebankan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50 juta.

Dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Kemudian apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun 9 bulan.

Tuntutan itu disampaikan karena JPU menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 jis pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.