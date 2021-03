Susunan Pemain Ceko vs Belgia Kualifikasi Piala Dunia 2022 Tak Live Net TV, Lukaku & de Bruyne Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Ceko vs Belgia Kualifikasi Piala Dunia 2022, Minggu (28/3/2021) via Live Streaming Mola TV, Romelu Lukaku dan Kevin de Bruyne main.

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Ceko vs Belgia di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Minggu (28/3/2021). Kevin de Bruyne dan Romelu Lukaku main.

Kedua tim mengincar kemenangan untuk berebut puncak klasemen. Republik Ceko kini menduduki puncak klasemen Grup E setelah menang 2-6 saat melawat ke markas Estonia.

Adapun Belgia berstatus runner-up setelah menang 3-1 saat menjamu Wales pada macth pertama. Kedua timnas kini sama-sama baru mengoleksi 3 poin, sehingga pemenang laga malam ini akan mengisi puncak klasemen Grup E kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa.

"Tim Belgia telah tumbuh, generasi emas, seperti yang mereka katakan. Mereka memiliki kepribadian yang besar, tetapi mereka juga maju dari sudut pandang taktis. Bintang terbesar pasti adalah De Bruyne, bahaya terbesar adalah Lukaku. [Dia] sangat kuat dan kami berhati-hati tentang itu," ungkap Jaroslav Silhavy dalam konferensi pers, dikutip CT Sport.

Dalam match pertama, De Bruyne dan Lukaku masing-masing menyumbangkan 1 gol untuk kemenangan Belgia atas Wales. Catatan itu jadi bekal positif, terutama karena Belgia mendapat 4 kemenangan beruntun di laga terakhirnya.

Jika ditarik lebih jauh, Lukaku dan kolega sebenarnya selalu menang dalam 17 laga terakhir dan hanya kalah sekali, yakni saat berjumpa Inggris di UEFA Nations League.

Secara head to head, dalam 5 pertemuan terakhir, Republik Ceko hanya menang 2 kali sementara Belgia menang 3 kali, termasuk di pertemuan terakhir pada Juni 2017.