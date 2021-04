Sambut Ramadhan 1442 H, Mercure Banjarmasin Sajikan Buka Puasa Keliling Nusantara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menyambut tibanya Ramadhan 1442 H, manajemen hotel Mercure Banjarmasin kembali menyiapkan berbagai promo menarik untuk pelanggan setianya.

Namun tentu ada berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi Covid -19 sehingga aktifitas saat ini sangat terbatas.

Agar tradisi buka puasa bersama atau dikenal dengan istilah “Bukber” tetap terlaksana, Mercure Banjarmasin telah mengusung tema Buka Puasa Keliling Nusantara.

Konsep makan yang dihadirkan berpedoman terhadap protokol kesehatan karena Mercure sendiri benar – benar peduli dan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang telah tersertifikasi oleh ALLSAFE bersama AXA Medical Solution dan CHSE .

Sajian lengkap berbuka puasa dengan harga cukup ekonomis Rp. 139.999 net per orang dengan konsep All you can eat dan suguhan menu makanan nusantara yang bervariatif.

Mulai dari ta’jil, buffet dinner, dessert dan yang spesial setiap harinya live cooking seperti kambing rempah dan ayam betutu dan lain - lain.

Ada juga dessert khas Timur Tengah yang menjadi ciri khas Mercure Banjarmasin yaitu Omu Ali ,25 macam pilihan es tradisional dan 12 macam sambal.

Menariknya khusus periode 13 – 17 April 2021 Mercure memberikan harga spesial Rp. 110.000net per orang.

Jika instansi atau perusahaan yang ingin mengadakan acara buka puasa bersama, harga tersedia mulai dari Rp. 100.000nett per orang dengan minimal pemesanan 20 orang.

Gratis ruang meeting, dan sajian lengkap buka puasa. Selain itu ditawarkan paket makanan dalam kemasan kotak (katering) mulai dari Rp.35.000/kotak dengan minimal pemesanan 20 kotak serta gratis pengantaran dengan jarak tertentu.

Gusti Aulia selaku Public Relation memaparkan untuk kegiatan bukber ini digelar agar masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya bisa melaksanakan momen silaturahmi bersama keluarga, rekan kerja atau teman – teman alumni sekolah.

"Walaupun disuasana seperti ini kami sangat mengutamakan keselamatan tamu dengan membatasi kapasitas venue dan memperketat protokol kesehatan dengan adanya petugas ALLSAFE yang berjaga," katanya.

informasi dan pemesanan dapat menghubungi ke 0511 3268888 atau 0811 5192424 demikian Aulia mengakhiri. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)