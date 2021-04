Susunan Pemain & Link Streaming Persija vs PSM Live TV Online Piala Menpora Malam Ini, Zulham Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Persija vs PSM di Piala Menpora 2021, Kamis (15/4/2021) via Live Streaming Indosiar, Zulham Zamrun dan Marko Simic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Persija vs PSM di Semifinal Piala Menpora 2021, Kamis (15/4/2021) via Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar. Zulham Zamrun dan Marko Simic main.

Siaran Langsung Piala Menpora 2021 antara Persija Jakarta vs PSM Makassar dimulai pukul 20.30 WIB via Live Streaming TV Online Indosiar di Vidio.com.

Link Live Streaming Persija vs PSM bisa diakses via Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar. Cek Prediksi Susunan Pemain babak Semifinal Piala Menpora 2021 di artikel ini, Marko Simic dan Zulham Zamrun main.

Duel Persija Jakarta vs PSM Makassar di Semifinal Piala Menpora 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Indosiar.

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live RCTI, Atalanta vs Juventus, AC Milan vs Genoa & Napoli vs InterDuel babak 4 besar ini merupakan partai revans seperti halnya yang sempat tersaji di fase grup lalu. Kedua tim memang sama-sama berada di Grup B yang memainkan laga di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Persija dihajar PSM dua gol tanpa balas dalam penampilan pembuka. Namun, Macan Kemayoran akhirnya lolos perempat final dengan status juara grup. Sedangkan Juku Eja adalah runner-up.

Kini, mereka bakal kembali terlibat bentrok di semifinal. Sesuai agenda, pertemuan akan berlangsung sebanyak dua kali. Selain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, juga ada duel leg 2 di Stadion Manahan, Solo, tiga hari berselang.

Sebagai arsitek Persija, Sudirman mengungkapkan bahwa pihaknya siap membalas kekalahan atas PSM yang terjadi di babak grup.

Artinya, Riko Simanjuntak dan kolega diprediksi akan tampil habis-habisan demi mewujudkan kemenangan atas sang lawan.

"Kami pernah bertemu PSM dan waktu itu kita kalah. Kami ingin tentunya membalas kekalahan itu di semifinal nanti. Tentu saya pikir para pemain juga sudah mengerti saat menghadapi PSM dan saya harapkan saat berjumpa PSM para pemain sudah fit," papar Sudirman, dikutip laman resmi PT LIB.