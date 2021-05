Pose Millen Cyrus Berbikini di Bulan Puasa Ramai Hujatan, Ponakan Ashanty Juga Disorot Ricky Cuaca

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keponakan penyanyi Ashanty, Millen Cyrus atau Millendaru memakai bikini warna merah muda jadi sorotan.

Postingan Instagramnya, Jumat (30/4/2021) kemarin menggemparkan warganet sebab Millen Cyrus mengunggahnya di tengah-tengah suasana yang tak semestinya.

Ya, umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadhan 2021.

Transgender dengan nama lahir Millen Daru itu justru terang-terangan memposting foto seksinya yang memperlihatkan jelas lekuk tubuh dan bagian-bagian sensitif di badannya.

Akibatnya sepupu Aurel Hermansyah menjadi sorotan warganet dan dicibir.

“Don't come around when I start to forget u! (Jangan datang saat aku mulai melupakanmu!), “ tulis Millen Cyrus dalam caption seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (1/4/2021).

Pemain FTV, Ricky Cuaca juga ikut mengomentari Millen Cyrus.

“Ihhh ini anak gadis siapa, “ sebutnya.

“Tp hargai bulan Ramadhan lennnnn, “ sentil @kyuhyun***.

“Upload foto sih hak orang masing2, tapi momennya yang kurang tepat.. lebih baik jadi model baju gamis, “ komentar @anjar***.